Verona-Cremonese, le formazioni: non c'è Vardy, Zerbin titolare
La Cremonese per continuare a sognare, l'Hellas Verona per la prima vittoria (alla prima in casa) di questa stagione: alle 18.30 le squadre di Davide Nicola e Paolo Zanetti si affronteranno allo Stadio Bentegodi.
Confermate le impressioni della vigilia fra i gialloblu: Orban al fianco di Giovane in attacco, Gagliardini subito titolare in mediana con Bernede dirottato mezzala, Frese in difesa a rilevare Ebosse. Nella Cremonese parte solo dalla panchina l'ultimo arrivato Jamie Vardy: davanti tocca a Bonazzoli e Sanabria.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Sarr, Akpa-Akpro, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Niasse, Bella-Kotchap, Ajayi, Al-Musrati, Vermesan
Allenatore: Paolo Zanetti
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria
A disposizione: Silvestri, Nava, Vardy, Johnsen, Moumbagna, Morante, Vazquez, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Grassi, Lordkipanidze, Folino
Allenatore: Davide Nicola
