Verona, diversi cambi contro il Napoli: le possibili scelte di Zanetti
Dopo la sconfitta con il Torino, per il Corriere di Verona non mancheranno le novità nella formazione dell’Hellas che domani affronterà il Napoli al Maradona. In difesa previsto il rientro dell'argentino Valentini mentre sull'esterno Bradaric dovrebbe rilevare Frese.
Probabile spazio anche per Niasse mentre sulla corsia di destra, vista L improbabile conferma di Oyegoke, potrebbe essere data una chance al giovane Fallou a meno che Zanetti non opti per qualche cambio di modulo. In avanti è quasi certa la presenza a fianco di Giovane del nigeriano Orban con Mosquera destinato a partire dalla panchina.
