Roma, Gasperini alza la pressione: "Momento decisivo della stagione"

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "Ci auguriamo che questo sia un momento felice, un momento decisivo e speriamo fortunato della stagione e affronteremo insieme questi ultimi mesi con una spinta maggiore". Così Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, davanti al direttore sportivo Frederic Massara, al senior advisor Claudio Ranieri e alla squadra riunita nella Sala delle Colonne, a Roma, per la presentazione del nuovo sponsor giallorosso Eurobet.live.

"La maglia ora sarà molto più piena, ci mancava questo effetto e le rende più bella di quanto già sia. Sappiamo benissimo l'importanza di uno sponsor così prestigioso e importante per l'investimento fatto e di riflesso per la squadra", aggiunge il tecnico della Roma. Durante l'evento, poi, ha preso la parola Michael Gandler, Chief Revenues Officer giallorosso, che ha sottolineato come "questo è un momento importante per il club. Qui c'è una tifoseria importante, tutti sanno che il prossimo sarà l'anno del centenario, siamo lieti di avere un partner con progetti dedicati anche a questo", conclude. (ANSA).