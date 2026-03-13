Incredibile Bastoni, la Lombardia lo premia dopo la simulazione: "Non è da tutti scusarsi"

Arriva un riconoscimento particolare per Alessandro Bastoni dopo le polemiche seguite alla sfida tra Inter e Juventus. Il difensore nerazzurro, finito nel mirino per la simulazione che aveva portato all’espulsione di Kalulu, è stato candidato al premio Rosa Camuna per il comportamento tenuto dopo la gara. La proposta è arrivata dal presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, che ha voluto premiare il gesto del giocatore, capace di “riconoscere pubblicamente il proprio errore, assumendosi la responsabilità”. Un atteggiamento definito “non scontato e non comune, che dimostra rispetto per il gioco, per gli avversari e per i tifosi”.

Bastoni esempio positivo di responsabilità per la Regione Lombardia

La candidatura è stata condivisa anche dal consigliere regionale Pietro Bussolati, secondo cui episodi simili “si verificano spesso sui campi senza suscitare la stessa attenzione, mentre la reazione di Bastoni è stata un esempio positivo di responsabilità”. Il premio Rosa Camuna, istituito nel 1996, è la massima onorificenza della Regione Lombardia e viene assegnato ogni anno a persone o realtà che si distinguono per impegno civile, sociale, culturale o sportivo sul territorio.