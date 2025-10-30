Vittoria ancora rimandata per il Pisa, la Lazio non dà continuità dopo la Juve: finisce 0-0
Il Pisa rinvia ancora l’appuntamento con la prima vittoria, mentre la Lazio non dà continuità al successo contro la Juventus. Meglio i nerazzurri per gioco e occasioni create, ma la squadra di Gilardino continua a peccare in fase di finalizzazione. Stesso problema per gli uomini di Sarri, pericolosi con un palo di Basic e un’occasione sprecata da Isaksen: lo 0-0 finale non soddisfa nessuno.
Avvio brillante dei toscani, padroni del gioco e vicini al gol con Tramoni e soprattutto Touré, che da pochi passi spreca clamorosamente. Dopo il pericolo, la Lazio reagisce: Isaksen impegna Semper e Basic colpisce il palo con un gran tiro da fuori. Primo tempo equilibrato, ma più vivace nel finale. Nella ripresa le sostituzioni di Gilardino danno nuova linfa al Pisa, mentre la Lazio cala fisicamente. Moreo sfiora il vantaggio di testa, Provedel salva, poi Touré e ancora Moreo vanno vicino al gol. I nerazzurri chiudono in pressione, ma manca la zampata decisiva. Un punto che lascia rimpianti soprattutto ai padroni di casa.
