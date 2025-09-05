Zanetti racconta i 30 anni di Inter: "Prima la vedevo nelle gare contro il Napoli di Maradona"

A trent'anni dal suo sbarco nel mondo Inter, il vicepresidente Javier Zanetti si è raccontato in un'intervista ai canali ufficiali del club ripercorrendo i passi salienti della sua carriera: "Ricordo ancora il mio arrivo a Milano: presentazione in Terrazza Martini, c'erano Facchetti, Angelino, Suarez, Bergomi, il presidente Moratti… Ricordo quella prima sensazione nello scoprire il mondo Inter. Mia mamma mi aveva raccontato le grandi finali, quella con l'Independiente per esempio, di cui io sono tifoso in Argentina.

Poi vedevamo le partite contro il Napoli di Maradona… Avere questa opportunità di giocare in un club come l'Inter era bellissimo, eravamo tutti emozionati, mio padre e mia madre per la prima volta presero un aereo con me. C'era grande emozione".