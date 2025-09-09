Zanoli si presenta: “L’Udinese mi ha voluto fortemente! Obiettivi? Fare una grande stagione"

Alessandro Zanoli, nuovo acquisto dell'Udinese, si è presentato attraverso i profili social del club bianconero, parlando così dei suoi primi giorni con i friulani: "Ho trovato dei ragazzi disponibili anche se non ci sono ancora tutti perché sono impegnati con le nazionali, uno staff completamente a disposizione per lavorare bene e una società che mi ha voluto alla grande: sono pronto a dare tutto per questa maglia".

Nel passato molti giocatori forti hanno ricoperto il suo ruolo a Udine. Quali sono quelli che le piacevano di più?

"Ci sono stati grandi esterni come Molina, Isla o anche Asamoah e Udogie, posso ispirarmi a una carriera come la loro".

Quali sono i suoi obiettivi?

"Il primo è fare una grande stagione con l'Udinese, a livello personale è quello di dare sempre il massimo e ambire sempre a qualcosa di più. Sono carichissimo per questa nuova avventura, sarà una grande emozione giocare la mia prima partita in casa e vi aspettiamo tutti allo stadio. Forza Udinese!".