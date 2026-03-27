Caso Lukaku, Il Mattino: "Nessuna rottura. L'agente ha spiegato tutto a Manna"

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Come hanno scritto anche dal Belgio, Lukaku ha motivato la decisione spiegando di voler rimanere vicino alla madre e ai figli

Nessuna rottura tra Lukaku e Napoli anche se la scelta del bomber di restare in Belgio ha spiazzato il club. Ma c'è una motivazione alla base. Lo spiega Il Mattino oggi in edicola con un focus approfondito sulle ultime ore in casa azzurra con Big Rom che, non essendo partito per l'America col Belgio, non è tornato a Napoli ma ha scelto di restare ad Anversa per lavorare e arrivare al top anche in vista del Mondiale.

Caso Lukaku, la posizione del giocatore e del Napoli

"Nessuna rottura. Non è questa la volontà di Big Rom. Ma, in ogni caso, il club azzurro non fatica a nascondere la propria contrarietà. Pastorello ha spiegato a Manna che Lukaku ha solo fretta di recuperare al 100%, senza creare problemi a nessuno. Conte, proprio per aiutarlo a fare alla svelta, si era "inventato" le amichevoli di metà settimana che non sono proprio di suo gradimento. Ma per Lukaku non è bastato".

Come hanno scritto anche dal Belgio, Lukaku ha motivato la decisione spiegando di voler rimanere vicino alla madre e ai figli, concentrandosi sulla preparazione fisica per il finale di stagione e la Coppa del Mondo con il Belgio. Tuttavia, la scelta di allenarsi da solo contrasta con quanto previsto dal Napoli, che contava sulla supervisione del club per completare la riabilitazione.