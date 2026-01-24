Tuttonapoli Juventus-Napoli, probabili formazioni: le scelte di Conte e Spalletti

Domenica alle ore 18:00 Antonio Conte torna all'Allianz Stadium dopo la vicenda estiva che lo aveva visto vicino alla panchina dei bianconeri: il tecnico è rimasto però al Napoli ed ora si giocherà una partita importante per il futuro della stagione. La Juventus di Luciano Spalletti, altro ex di turno, è indietro di quattro punti e sarà importante non permettergli di accorciare, e allo stesso tempo dopo il successo dell'Inter solo una vittoria consentirebbe di restare in scia.

Le ultime sul Napoli

Continua l'emergenza per Antonio Conte che "perde" anche Lucca e Noa Lang ceduti sul mercato, mentre si farà di tutto per convocare il neo acquisto Giovane. Dunque, 3-4-2-1 con poche scelte a disposizione. In porta Milinkovic-Savic, dovrebbe rimanere nei tre di difesa Di Lorenzo insieme a Buongiorno e Juan Jesus, tenendo così Gutierrez largo a centrocampo (l'alternativa è Beukema avanzando il capitano), dall'altro lato Spinazzola e al centro Lobotka-McTominay. In attacco ci saranno Vergara ed Elmas in supporto di Hojlund.

Le ultime sulla Juventus

Luciano Spalletti va verso la conferma dell'undici che ha battuto il Benfica in Champions League, con un possibile cambio. Nel 4-2-3-1 in porta Di Gregorio, in difesa Bremer-Kelly con Kalulu terzino destro e Cambiaso a sinistra. In mediana agirà il duo formato da Locatelli e Thuram, più avanti sulla trequarti McKennie, larghi Yildiz e poi Conceiçao al posto di Miretti; c'è David a fare da prima punta.

Allianz Stadium (Torino) domenica 25 gennaio ore 18:00

JUVENTUS (4-2-3-1) probabile formazione: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti

Ballottaggi: Conceiçao-Miretti 60-40%

Indisponibili: Vlahovic, Rugani, Milik

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Gutierrez-Beukema 55-45%

Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Politano, Rrahmani, Neres

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta testuale su Tuttonapoli e reaction ed opinioni live su Radio Tutto Napoli