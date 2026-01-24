Juventus-Napoli, probabili formazioni: le scelte di Conte e Spalletti
Domenica alle ore 18:00 Antonio Conte torna all'Allianz Stadium dopo la vicenda estiva che lo aveva visto vicino alla panchina dei bianconeri: il tecnico è rimasto però al Napoli ed ora si giocherà una partita importante per il futuro della stagione. La Juventus di Luciano Spalletti, altro ex di turno, è indietro di quattro punti e sarà importante non permettergli di accorciare, e allo stesso tempo dopo il successo dell'Inter solo una vittoria consentirebbe di restare in scia.
Le ultime sul Napoli
Continua l'emergenza per Antonio Conte che "perde" anche Lucca e Noa Lang ceduti sul mercato, mentre si farà di tutto per convocare il neo acquisto Giovane. Dunque, 3-4-2-1 con poche scelte a disposizione. In porta Milinkovic-Savic, dovrebbe rimanere nei tre di difesa Di Lorenzo insieme a Buongiorno e Juan Jesus, tenendo così Gutierrez largo a centrocampo (l'alternativa è Beukema avanzando il capitano), dall'altro lato Spinazzola e al centro Lobotka-McTominay. In attacco ci saranno Vergara ed Elmas in supporto di Hojlund.
Le ultime sulla Juventus
Luciano Spalletti va verso la conferma dell'undici che ha battuto il Benfica in Champions League, con un possibile cambio. Nel 4-2-3-1 in porta Di Gregorio, in difesa Bremer-Kelly con Kalulu terzino destro e Cambiaso a sinistra. In mediana agirà il duo formato da Locatelli e Thuram, più avanti sulla trequarti McKennie, larghi Yildiz e poi Conceiçao al posto di Miretti; c'è David a fare da prima punta.
Allianz Stadium (Torino) domenica 25 gennaio ore 18:00
JUVENTUS (4-2-3-1) probabile formazione: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti
Ballottaggi: Conceiçao-Miretti 60-40%
Indisponibili: Vlahovic, Rugani, Milik
NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. Allenatore: Antonio Conte
Ballottaggi: Gutierrez-Beukema 55-45%
Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Politano, Rrahmani, Neres
DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta testuale su Tuttonapoli e reaction ed opinioni live su Radio Tutto Napoli
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Juventus
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro