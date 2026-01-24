Ultim'ora Milinkovic-Savic in dubbio per la Juve! Sky: Meret in pre-allarme, Conte deciderà domani

vedi letture

La vigilia del big match contro la Juventus si fa ancora più complicata per il Napoli, alle prese con i dubbi legati alle condizioni di Vanja Milinkovic-Savic. Durante la rifinitura a Castel Volturno, come anticipato da TuttoNapoli.net, il portiere ha avvertito un risentimento muscolare. L’ex Torino proverà a stringere i denti, ma la decisione definitiva verrà presa solo domani, direttamente a ridosso della partita.

In caso di forfait, Antonio Conte ha già pronta l’alternativa: Alex Meret, rientrato in gruppo dopo i problemi alla spalla e tornato ad allenarsi regolarmente negli ultimi giorni. L’estremo difensore friulano, la cui ultima presenza risale al 28 settembre, è in preallarme, riferisce Sky Sport. Completano il quadro dei convocati anche Nikita Contini e Mathias Ferrante.