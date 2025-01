Rileggi live Kvaratskhelia-Psg, assalto a gennaio! Parti al lavoro: cifre, dettagli e idee per sostituirlo

0.00 - Si chiude qui una lunga giornata di aggiornamenti, appuntamento a domattina su Tuttonapoli.net per ulteriori sviluppi

23:25 - Non solo Chiesa: il Napoli può investire i soldi di Kvara su Frattesi o Pellegrini

23:15 - Kvara-Psg, si avanza! Ma il Napoli riflette su Skriniar. Lo fa sapere Sky.

20.20 - Kvara, scatta l’asta! Non solo il Paris Saint Germain, dall’Inghilterra: “Sono pronti anche Liverpool e Chelsea!”.

19.30 - Niente contropartite. Il Napoli ha aperto alla cessione di Khvicha Kvaratskhelia. Il PSG offre 80 milioni, ma inserendo giocatori come Skriniar. Secondo Sky però il ha le idee chiare: se i francesi vogliono il giocatore devono pagarlo 80 milioni di euro cash, la cifra della clausola in caso di rinnovo e senza contropartite.

17.00 - Il Napoli tiene alta l'asticella. Secondo l'edizione on line di Repubblica, ADL cederà Kvaratskhelia solo per 90 milioni. I francesi - si legge - tentano il blitz già a gennaio, ma De Laurentiis non farà sconti ed è pronto ad aspettare fino a giugno per la sua cessione.

16.20 - Tanti i rumors su Milan Skriniar, ma l'inserimento nell'affare resta molto complesso: "E stato offerto al Napoli nell'ambito del contratto Kvaratskhelia dal Paris Saint-Germain. NESSUN via libera dal Napoli in questa fase perché lo stipendio di Skriniar è considerato troppo alto. Procede l'affare Kvaratskhelia tra Napoli e PSG, come rivelato", scrive l'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.

16.00 - Il sostituto? In caso di cessione, secondo Sky il Napoli avrebbe già alcune idee: tra i nomi sul taccuino spicca Federico Chiesa del Liverpool. Si segue anche Edon Zhegrova del Lille, sebbene l’operazione sembri complessa.

15.30 - Kvaratskhelia ha definitivamente aperto le porte all'addio a gennaio, direzione PSG. Lo racconta in un ulteriore aggiornamento Fabrizio Romano: "Il Paris Saint-Germain, favorito e in contatto diretto con il Napoli, come svelato oggi. Si discute su un pacchetto di circa 80 milioni di euro discusso, mentre l'entourage di Kvara è in trattativa con il PSG per i termini personali e la trattativa procede bene"

15.00 - Kvara out col Verona? Innanzitutto per i problemi fisici che lo hanno escluso in occasione della trasferta della Fiorentina. Ma a questo punto sembra proprio che il Napoli dovrà fare a meno di lui: l'affaire Psg è avviatissimo.

14.30 - A lavorare all'operazione c'è nuovamente l'intermediario Zaccardo, come svelato da Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma: "A Dubai ci sono tanti campioni lì per una partita tra tante stelle, c’è anche lui, Zaccardo, che ha rifatto subito la valigia ed è tornato in Italia perché c'è questa situazione di vendere subito il giocatore al Psg".

14.10 - C'è apertura per la cessione a gennaio di Kvaratskhelia. Contatti con il PSG, ma l'affare, conferma anche Di Marzio di Sky Sport, si fa solo alle condizioni degli azzurri. (qui i dettagli)

13.45 - Lo conferma anche il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni: "Una notizia che avevamo da ieri. Oggi abbiamo avuto le conferme, può partire per il Paris Saint-Germain entro pochi giorni. Il Napoli sta lavorando su Zhegrova e su un centrocampista. La cifra dell'affare..." (qui i dettagli)

13.30 - Dalla Francia, L'Equipe - Non solo il PSG: anche il Man United vuole Kvara! Rashford nell'affare? (i dettagli)

13.00 - Cash e contropartita per farlo subito: così il Paris Saint-Germain sta provando a convincere il Napoli a cedere Kvaratskhelia. Lo annuncia Romano.

12.40 - A proposito di possibili nomi per l'attacco, ieri Fabrizio Romano aveva parlato dell'interesse del Napoli per Zhegrova del Lille.

12.20 - Il Corriere dello Sport nella sua versione online scrive che si può chiudere in pochi giorni: anche Skriniar nell'affare.

12.10 - In Francia confermano tutto, L'Equipe spiega che rispetto all'estate ora c'è apertura del Napoli all'addio di Kvara.

12.00 - Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano, risponde alle tante domande che gli utenti gli rivolgono sul tema e scrive un post.

11.30 - La notizia rimbalza anche in patria, l'edizione locale de La Gazzetta dello Sport conferma i contatti tra le parti. (i dettagli)

10.50 - Fabrizio Romano sui social scrive del 'rinnovo sospeso' per Kvara e dell'interesse sempre concreto del Psg.

10.00 - Il giornalista esperto di mercato Paolo Bargiggia parla di offerta di 90 milioni con Skriniar nell'operazione con il Psg.

9.30 - Sempre il quotidiano Il Roma ha anche parlato di Chiesa come possibile erede di Kvara, possibile nome per gennaio. (leggi la notizia)

9.00 - I primi a parlare di Kvara-Psg sono stati i colleghi de Il Roma questa mattina. (leggi la notizia)