Lukaku ha deciso, resta in Belgio! Cds: “La reazione del Napoli”

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Tutto dipende dalla scelta di Romelu. Dal Belgio, intanto, fanno sapere che il giocatore non vuole tornare, ma intende restare in Belgio

Lukaku ha deciso, resta in Belgio. Lo annuncia il Corriere dello Sport online. Scelta fatta questa notte, nonostante il Napoli lo aspettasse per il raduno di questa mattina a Castel Volturno. La linea del club è sempre stata quella di metterlo fuori rosa qualora non fosse rientrato in tempo, adesso c'è attesa per capire quella che sarà la decisione da parte della società. Non è da escludere che possa anche comunicarlo nelle prossime ore ufficialmente.

Caso Lukaku, il post social di Big Rom

Intanto, ieri mattina Romelu Lukaku ha rotto il silenzio con un comunicato sui propri profili social: "Questa stagione è stata molto impegnativa per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni c’è stato molto rumore sulla mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente, l’ho fatto controllare mentre ero in Belgio e si è scoperto che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo dell’ileopsoas, vicino al tessuto cicatriziale - è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per poter essere pronto quando verrò chiamato in causa.

Penso che la maggior parte di voi abbia visto l’intervista che ho fatto a Verona: non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c’è niente che vorrei di più che giocare e far vincere la mia squadra … ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente al 100%, perché ultimamente non lo ero e questo ha pesato anche mentalmente. È stato tanto quest’anno… ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi quando verrò chiamato. È tutto quello che voglio".