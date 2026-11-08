Live Rrahmani in conferenza “Siamo sempre stati con Allegri, ha vinto tutto! Crediamo di poter uscire da questa situazione”

Amir Rrahmani in conferenza dopo Napoli-Lazio difende Allegri, analizza la prestazione e parla degli infortuni.

Al termine della gara del Maradona tra Napoli e Lazio il difensore azzurro Amir Rrahmani è intervenuto in conferenza stampa: “Primo tempo con tante difficoltà, la Lazio aveva spazio per le nostre palle perse. Nel secondo tempo abbiamo dominato e potevamo anche vincere. È andata così, ma abbiamo dato tutto in campo e sono orgoglioso di questo. Abbiamo giocato bene per tutto il secondo tempo, la Lazio è prima in classifica e ha una grande pazienza nel modo di giocare. Aspetta il momento giusto per attaccare, difende e riparte. Nel secondo tempo non penso siano stati solo venti minuti buoni, ma tutta la seconda frazione”.

“Siamo sempre stati con Allegri, ha vinto tutto in carriera e crediamo in lui. Possiamo uscire da questa situazione, sono qui da anni e ho vissuto di tutto. Ma siamo ancora in tutte le competizioni e possiamo giocarci ogni cosa, dobbiamo dare tutto è crederci. Abbiamo avuto tanti infortuni con nove partite in un mese, ma siamo riusciti a finire queste gare non benissimo pur provandoci e dando tutto. Ora dobbiamo ripartire da questo secondo tempo che ha mostrato che possiamo fare di più”.

“Quando non prendiamo gol dico sempre che il merito è della squadra e della pressione portata. Dipendono da questo, non solo dalla difesa, i gol subiti finora. Si inizia dall’attacco. Ma stiamo migliorando dopo aver subito tanto, che non è da noi. Lavoriamo per migliorare, tanti gicoatori torneranno e speriamo di non perderne altri”.