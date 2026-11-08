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Rrahmani in conferenza “Siamo sempre stati con Allegri, ha vinto tutto! Crediamo di poter uscire da questa situazione”

Rrahmani in conferenza “Siamo sempre stati con Allegri, ha vinto tutto! Crediamo di poter uscire da questa situazione”TuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:28Zoom
di Antonio Noto
Amir Rrahmani in conferenza dopo Napoli-Lazio difende Allegri, analizza la prestazione e parla degli infortuni.

Al termine della gara del Maradona tra Napoli e Lazio il difensore azzurro Amir Rrahmani è intervenuto in conferenza stampa: “Primo tempo con tante difficoltà, la Lazio aveva spazio per le nostre palle perse. Nel secondo tempo abbiamo dominato e potevamo anche vincere. È andata così, ma abbiamo dato tutto in campo e sono orgoglioso di questo. Abbiamo giocato bene per tutto il secondo tempo, la Lazio è prima in classifica e ha una grande pazienza nel modo di giocare. Aspetta il momento giusto per attaccare, difende e riparte. Nel secondo tempo non penso siano stati solo venti minuti buoni, ma tutta la seconda frazione”.

“Siamo sempre stati con Allegri, ha vinto tutto in carriera e crediamo in lui. Possiamo uscire da questa situazione, sono qui da anni e ho vissuto di tutto. Ma siamo ancora in tutte le competizioni e possiamo giocarci ogni cosa, dobbiamo dare tutto è crederci. Abbiamo avuto tanti infortuni con nove partite in un mese, ma siamo riusciti a finire queste gare non benissimo pur provandoci e dando tutto. Ora dobbiamo ripartire da questo secondo tempo che ha mostrato che possiamo fare di più”.

“Quando non prendiamo gol dico sempre che il merito è della squadra e della pressione portata. Dipendono da questo, non solo dalla difesa, i gol subiti finora. Si inizia dall’attacco. Ma stiamo migliorando dopo aver subito tanto, che non è da noi. Lavoriamo per migliorare, tanti gicoatori torneranno e speriamo di non perderne altri”.