Live Lazio, Gattuso in conferenza: "Soddisfatto! Abbiamo giocato con grande coraggio"

Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, interverrà dalla sala conferenze dello Stadio Diego Armando Maradona, per rispondere alle domande della stampa dopo il pareggio contro il Napoli. Come di consueto, potete seguire la diretta testuale qui su Tuttonapoli.net.

Sulla partita: "Sono soddisfatto per come siamo venuti a giocare qua. Abbiamo avuto grandissimo coraggio ad andare sui riferimenti, accettare di lasciare la profondità. Nel primo tempo abbiamo avuto tante ripartenze, loro facevano fatica a rientrare e sistematicamente si trovavano 4-5 giocatori".

Si aspettava di più da alcuni calciatori? Come stanno Tavares e Sutalo? "A Nuno bisogna fare i complimenti per la disposizione che ha dato. Oggi poteva anche non giocare, è stato solo due giorni in allenamento, ma ha stretto i denti. Secondo me bisogna ringraziarlo. Sutalo a livello del flessore ha sentito tirare, non andrà in nazionale. E vediamo che grado di lesione ha avuto. Sugli altri neanche sono deluso. Pinamonti ha fatto un gran primo tempo, dava sempre una possibilità di sbocco. Non sono deluso, sono soddisfatto. Forse Cancellieri poteva fare qualcosa in più, ma nonè abituato a giocare in quella posizione".