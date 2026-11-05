ADL manda tutti in ritiro! Faccia a faccia: presidente preoccupato

Napoli in ritiro anticipato per volontà di De Laurentiis: Modugno svela il faccia a faccia tra i calciatori prima della Lazio.

Il Napoli va in ritiro dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro il Porto in Champions League. Una decisione voluta dal presidente Aurelio De Laurentiis, preoccupato per il momento di crisi attraversato dalla squadra di Massimiliano Allegri. Gli azzurri si ritroveranno con un giorno di anticipo rispetto al programma iniziale per cercare di recuperare compattezza, energie fisiche e mentali. All'orizzonte c'è la delicata sfida di campionato contro la Lazio di Gennaro Gattuso, attualmente in testa alla classifica di Serie A.

Sky rivela: De Laurentiis preoccupato, domani faccia a faccia nello spogliatoio

A svelare i dettagli della decisione è stato Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, che ha spiegato come il ritiro anticipato nasca dalla volontà della proprietà di favorire un confronto diretto tra i calciatori. L'obiettivo è individuare soluzioni concrete per uscire da una crisi certificata anche dai risultati. Queste le sue dichiarazioni: “La notizia è la scelta della volontà della proprietà di mandare la squadra in ritiro con un giorno di anticipo rispetto a quello che sarebbe stato, in ritiro per stare insieme e continuare a trovare soluzioni in un momento complicato e di crisi. Il presidente De Laurentiis è evidentemente preoccupato, da lì la scelta nella speranza che questo gruppo, parlandosi e dicendosi tutto nel faccia a faccia di domani, possa trovare le soluzioni e la forza in un momento difficile certificato dai numeri. Squadra in ritiro da domani: faccia a faccia, allenamento e tutti in ritiro”.