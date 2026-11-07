Tuttonapoli Colpi di mercato a gennaio? Due sembrano già certi

Calciomercato Napoli, gennaio di rinforzi: servono un attaccante, se Lucca partirà in prestito, e un centrocampista

Si parla già di colpi di mercato per gennaio, ma la domanda che si pone l’ambiente azzurro è un’altra: dove dovrà intervenire il Napoli? La sessione invernale si avvicina e la società è chiamata a leggere con attenzione le esigenze di una rosa messa a dura prova dalla stagione. Una cosa, intanto, appare chiara: il club vuole muoversi, senza lasciare che gennaio passi senza novità.

Attacco e centrocampo, due ruoli già certi

Due reparti sembrano già al centro dei pensieri della dirigenza. Il primo è l’attacco, dove un innesto è legato alla partenza di Lucca, destinato ad andare via in prestito. Liberare una casella nel reparto offensivo significherebbe dover pensare a un sostituto, e il mercato in entrata dipenderà proprio da questa uscita. Il secondo ruolo è il centrocampo, dove serve un rinforzo prima di tutto sul piano numerico: la mediana, alle prese con assenze e rotazioni ridotte, ha bisogno di un’alternativa in più per dare ad Allegri maggiore libertà di scelta.

Gli incastri con le uscite, il vero nodo

Come in ogni sessione di mercato, il quadro definitivo dipenderà dagli incastri con le uscite. Ogni partenza, infatti, condizionerà le entrate e le scelte della società, che dovrà trovare l’equilibrio tra esigenze tecniche e valutazioni economiche. Per questo, più che i singoli nomi, a pesare sarà la capacità di far combaciare cessioni e acquisti nei tempi stretti di gennaio. Il Napoli, però, vuole farsi trovare pronto: la finestra invernale è vista come un’occasione per correggere la rotta e dare un segnale concreto, in una stagione che chiede risposte rapide.