Ufficiale Tornano le conferenze della vigilia: domani Allegri presenterà Genoa-Napoli

vedi letture

È fissato per le ore 14 di domani l'appuntamento con la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che presenterà la sfida di Marassi contro il Genoa, in programma nella prima giornata di campionato sabato sera. Il tecnico livornese avrà l'occasione per fare il punto sulla condizione della squadra alla vigilia del suo esordio ufficiale sulla panchina azzurra, tra le scelte di formazione ancora da sciogliere e le prime indicazioni sull'approccio alla nuova stagione.

Nella conferenza stampa di domani, che potrete leggere come sempre su Tuttonapoli.net, sono attesi anche chiarimenti sugli ultimi dubbi di formazione, ma non mancheranno, verosimilmente, anche le domande sul calciomercato, con diversi fronti ancora aperti in casa Napoli tra entrate e uscite e le problematiche di lista che toccheranno anche le scelte di Allegri.