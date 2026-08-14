Clamoroso rumors Martinelli, c'è anche il Napoli! Sportitalia: "Dialoghi in corso"

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Calciomercato Napoli, l'indiscrezione del giorno accosta Martinelli dell'Arsenal agli azzurri

Nuovo scenario di mercato che riguarda l'attacco azzurro e sicuamente destinato a far rumore: secondo quanto rivelato in esclusiva da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, tramite il proprio profilo X, anche il Napoli avrebbe sondato l'Arsenal per Gabriel Martinelli. Il club di De Laurentiis avrebbe avviato dialoghi con i Gunners per valutare la fattibilità dell'operazione per il brasiliano classe 2001.

Il Napoli su uno dei nomi caldissimi del mercato

L'esterno offensivo brasiliano, protagonista di anni importanti a Londra, è finito nelle ultime settimane al centro di diverse voci di mercato: sul giocatore, infatti, si registra da tempo il forte interesse del Galatasaray, con una trattativa che secondo le fonti turche sarebbe già entrata in una fase avanzata (i turchi avrebbero offerto 45 milioni di euro). Non solo: negli ultimi giorni il nome di Martinelli era stato accostato anche a Roma e Juventus, ma senza riscontri.

Napoli-Martinelli, il rumors ha già infiammato i social

Ora si registra anche l'ingresso del Napoli nella corsa al giocatore che potrebbe in ogni caso lasciare i gunners. Gli azzurri, dopo aver definito l'addio di Lukaku e con Lang in bilico, sono alla ricerca di soluzioni per completare il reparto avanzato e da giorni si parla di un altro elemento in uscita dall'Arsenal, Gabriel Jesus, anche se con caratteristiche diverse. Da capire le cifre e la fattibilità dell'affare, ma la notizia emersa da Sportitalia ha già infiammato i tifosi partenopei sui social.