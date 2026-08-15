Rinnovo Manna: manca solo la firma. Nuovo accordo fino al 2032

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Giovanni Manna a un passo dal prolungamento con il Napoli: dopo i colloqui con De Laurentiis in ritiro, manca solo la firma sulla bozza già pronta.

Il calciomercato del Napoli riserva una sorpresa anche a Ferragosto, e stavolta il protagonista non è un calciatore ma lo stesso direttore sportivo. Giovanni Manna è infatti a un passo dal rinnovo contrattuale con il club azzurro: durante il ritiro tra Dimaro e Castel di Sangro, il ds ha avuto una serie di confronti diretti con il presidente Aurelio De Laurentiis per definire i termini del prolungamento, fissato fino al 2032.

Rinnovo Manna Napoli, i dettagli dell'accordo

A rivelare i retroscena della trattativa è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che racconta come Manna abbia negoziato il proprio futuro parallelamente al lavoro sul mercato in entrata e in uscita. Il quotidiano sottolinea che esiste già una bozza per il prolungamento del contratto, con scadenza nel 2032, che necessita soltanto delle firme dopo le lunghe discussioni avute in ritiro.

Manna Napoli, un rinnovo che blinda il progetto tecnico

Il rinnovo di Manna fino al 2032 rappresenta un segnale forte di stabilità per il Napoli, che punta a blindare la propria area tecnica in un momento cruciale del mercato estivo. La scelta di ADL di legare a lungo termine il proprio direttore sportivo conferma la fiducia riposta nel dirigente, artefice delle strategie di mercato che stanno plasmando la nuova rosa azzurra.