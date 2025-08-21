Il Sassuolo perde Laurientè prima del Napoli? L'ala ha accettato una proposta dall'estero

Il futuro di Armand Laurienté al Sassuolo, primo avversario del Napoli nel prossimo campionato è sempre più incerto. Il Besiktas ha presentato un'offerta di 17 milioni di euro per l'esterno offensivo, a cui propone un contratto quadriennale da 2.5 milioni di euro a stagione. A riferirlo sono i colleghi di Sportmediaset.

Sebbene il Sassuolo consideri il giocatore incedibile e chieda una cifra superiore, almeno 20 milioni, la volontà di Laurienté di trasferirsi in Turchia potrebbe fare la differenza. L'attaccante ha infatti già comunicato al club e all'allenatore la sua intenzione di accettare la destinazione. La trattativa entra ora nel vivo, con il club neroverde chiamato a decidere se accontentare le richieste del calciatore o resistere all'offensiva turca.