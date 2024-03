UFFICIALE - ADL nel mirino dell'UEFA: aperto procedimento per l'episodio con Politano a Sky

L'episodio non è passato inosservato neppure tra le più alte sfere del calcio internazionale.

La sfuriata di Aurelio De Laurentiis di lunedì, quando ha impedito al suo tesserato Matteo Politano di rilasciare l'intervista di vigilia di Barcellona-Napoli a Sky Sport, potrebbe lasciare importanti strascichi per il presidente azzurro.

L'episodio non è passato inosservato neppure tra le più alte sfere del calcio internazionale: la UEFA, ha infatti aperto un procedimento disciplinare contro il numero uno della società azzurra proprio per via dell'episodio. Un comportamento già in partenza condannato dall'emittente satellitare ma che adesso è finito pure nel mirino della UEFA. Il procedimento cita in particolare l'articolo 11 del regolamento UEFA, con riferimento (comma 2b del medesimo articolo) alla "violazione delle regole basilari di condotta e decenza".