Varela, irrompe la Juve! Carnevali tenta sorpasso a Manna: la cifra per chiudere

Calciomercato Napoli, Juventus su Varela: il Monza lo valuta almeno 30 milioni. Manna è avanti, ma l’attaccante difficilmente lascerà il Monza a gennaio

La Juventus cerca una punta e il nome di Gustavo Varela è finito nella lista dei bianconeri. L’attaccante del Monza è la rivelazione del campionato e il suo cartellino viene indicato in almeno 30 milioni di euro. Un prezzo importante, che racconta quanto il giocatore sia diventato un obiettivo di mercato di primo piano e quanto la concorrenza si stia scaldando. Lo scrive Tuttosport.

Il Napoli avanti, ma gennaio è lontano

Nella corsa a Varela il Napoli è però in vantaggio. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha già incontrato l’entourage del giocatore e ha raccolto informazioni, anche di natura economica, in vista di un possibile investimento in prospettiva. Gli azzurri sono dunque un passo avanti rispetto ai bianconeri, che per ora si muovono in modo più esplorativo e devono ancora capire come strutturare l’eventuale offerta.

Difficile che parta a gennaio

Il quadro, però, resta complicato. Varela difficilmente lascerà il Monza nella finestra invernale: il club brianzolo lo valuta molto e preferirebbe tenerlo fino al termine della stagione, anche per le esigenze di classifica. Per questo l’operazione potrebbe slittare all’estate, con tempi più lunghi e con la possibilità che si aggiungano altre pretendenti. Per il Napoli significa che la pista resta aperta ma senza certezze, mentre la Juventus dovrà valutare se spingersi fino a cifre così alte o puntare su alternative. Molto dipenderà dalle richieste del Monza e dalla volontà del ragazzo, che potrebbe avere voce in capitolo sulla destinazione.