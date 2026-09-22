Napoli Basket, presentati i 4 nuovi acquisti. Tarczewski: “Porterò fisicità e voglia di vincere”

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Napoli Basketball presenta Tarczewski, White, Seljaas e Sankare: entusiasmo e fiducia nel progetto di Repesa.

Giornata di presentazioni in casa Napoli Basketball. Presso la sede del club si è tenuta la conferenza stampa dei nuovi arrivati Kaleb Tarczewski, Zac Seljaas, Jack White e Assane Sankare, alla presenza del direttore generale James Laughlin e del direttore sportivo Francesco Cavaliere. Tarczewski ha sottolineato il legame con l’Italia e con coach Repesa: “Sono molto felice di essere tornato in Italia, un Paese che amo e che mi è mancato tanto. Il mister Repesa è stato il mio primo allenatore qui in Italia. Ho lavorato anche per sei anni con Giustino Danesi, il nostro preparatore atletico, e sono felice di ritrovarli. Voglio aiutare tutti i miei compagni a migliorare in quella che sarà una stagione lunga e importante. L'atmosfera nello spogliatoio sarà fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi. Cercherò di portare in campo la mia fisicità e la mia voglia di vincere”. Grande entusiasmo anche per White: “Sono entusiasta di questa nuova avventura. Sono convinto di essere entrato a far parte di un club importante con un progetto molto ambizioso”.

Seljaas crede nel progetto, Sankare: “Sono qui per crescere come uomo e come giocatore”

Convinto fin dal primo momento della scelta anche Zac Seljaas: “Fin dall'inizio non ho avuto dubbi sulla scelta del progetto Napoli. Mi piace molto la città ed è un ambiente meraviglioso sia per me che per la mia famiglia. Abbiamo fatto un'ottima preparazione precampionato, costruendo un gruppo solido in grado di ottenere grandi risultati. Il mister Repesa mi ha chiesto di mettere a disposizione dei miei compagni l'esperienza maturata nelle ultime stagioni, quando ho giocato nelle competizioni europee. Ho avuto subito un'impressione molto positiva di tutte le persone coinvolte in questo progetto”.

Assane Sankare guarda invece alla nuova esperienza come un'importante occasione di crescita: “Sono qui a Napoli per crescere come uomo e come giocatore. So che ci sarà da lavorare tanto ma, allo stesso tempo, condividere lo spogliatoio con giocatori di grande talento ed esperienza sarà molto importante per me. Coach Repesa è esigente ed io voglio fare di tutto per farmi trovare pronto in questa stagione così lunga ed entusiasmante”.