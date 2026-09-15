Ufficiale Napoli Basket, altro colpo: preso il centro statunitense Kaleb Tarczewski

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Il Napoli Basketball rinforza il proprio reparto lunghi con un innesto di grande esperienza. Il club azzurro ha ufficializzato l’ingaggio di Kaleb Tarczewski per la stagione 2026-2027. Centro statunitense classe 1993, nato a Claremont, nel New Hampshire, Tarczewski è alto 213 centimetri e conosce molto bene il basket italiano.

Napoli Basketball, ufficiale Tarczewski: sei stagioni all’Olimpia Milano

Cresciuto cestisticamente all’Università di Arizona, Tarczewski ha vestito per quattro stagioni la maglia dei Wildcats, dal 2012 al 2016, chiudendo l’ultimo anno universitario con 9,4 punti e 9,3 rimbalzi di media a partita.

Nel 2016-2017 l’esperienza in D-League con gli Oklahoma City Blue, prima dell’approdo in Italia. Nella stessa stagione arriva infatti la chiamata dell’Olimpia Milano, allora allenata da coach Repesa. Nel primo campionato italiano mette a referto 6,1 punti e 5,1 rimbalzi di media.

A Milano resterà complessivamente sei stagioni, diventando uno dei protagonisti di un ciclo ricco di successi: due scudetti, conquistati nel 2018 e nel 2022, due Coppe Italia, nel 2021 e nel 2022, e tre Supercoppe Italiane, vinte nel 2017, 2018 e 2020.

La sua migliore annata con l’Olimpia arriva nel 2018-2019, quando chiude con 11,4 punti e 6,4 rimbalzi di media a partita. Importante anche la sua esperienza in Eurolega, dove nella stagione successiva registra 8,1 punti e 5,8 rimbalzi di media. Nel 2021 raggiunge inoltre con Milano la Final Four di Eurolega.

Napoli si assicura così un centro di grande esperienza, abituato al campionato italiano e alle competizioni europee, che andrà a rinforzare il roster azzurro per la stagione 2026-2027.