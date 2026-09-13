Napoli Basket, vittoria nel derby e terzo posto al Trofeo Basilicata: Scafati ko

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Napoli Basketball batte Scafati 106-90 e chiude terzo al Trofeo Basilicata: Jakimovski firma 24 punti.

Il Napoli Basketball chiude al terzo posto il Trofeo Basilicata, disputato al PalaSassi di Matera. La squadra di coach Repesa ha superato la Longobardi Scafati per 106-90 nella finale per il 3°-4° posto, riscattando la sconfitta in semifinale contro Varese. Gli azzurri hanno dovuto fare a meno di Petrucelli e Totè, rimasti precauzionalmente a Napoli a riposo, oltre a Jeff Dowtin, fermato prudenzialmente dopo il colpo subito nella semifinale. Questi i parziali della sfida: 31-20, 57-51, 80-72.

Jakimovski trascina Napoli con 24 punti, sabato test a Strasburgo

Il miglior realizzatore del Napoli Basketball è stato Jakimovski con 24 punti, seguito da Ramsey con 20 e White con 15. In doppia cifra anche Spissu, autore di 14 punti, e Sankare con 11. Il tabellino degli azzurri: Spissu 14, Dowtin ne, Ramsey 20, Seljaas 7, Brown, Caruso 8, White 15, Jakimovski 24, Sankare 11, Faggian 7. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 19 settembre a Strasburgo, in Francia, per l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato di Serie A.