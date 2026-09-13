Napoli Basket, vittoria nel derby e terzo posto al Trofeo Basilicata: Scafati ko
Il Napoli Basketball chiude al terzo posto il Trofeo Basilicata, disputato al PalaSassi di Matera. La squadra di coach Repesa ha superato la Longobardi Scafati per 106-90 nella finale per il 3°-4° posto, riscattando la sconfitta in semifinale contro Varese. Gli azzurri hanno dovuto fare a meno di Petrucelli e Totè, rimasti precauzionalmente a Napoli a riposo, oltre a Jeff Dowtin, fermato prudenzialmente dopo il colpo subito nella semifinale. Questi i parziali della sfida: 31-20, 57-51, 80-72.
Jakimovski trascina Napoli con 24 punti, sabato test a Strasburgo
Il miglior realizzatore del Napoli Basketball è stato Jakimovski con 24 punti, seguito da Ramsey con 20 e White con 15. In doppia cifra anche Spissu, autore di 14 punti, e Sankare con 11. Il tabellino degli azzurri: Spissu 14, Dowtin ne, Ramsey 20, Seljaas 7, Brown, Caruso 8, White 15, Jakimovski 24, Sankare 11, Faggian 7. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 19 settembre a Strasburgo, in Francia, per l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato di Serie A.
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