Ufficiale

Napoli Basket, nuovo Mario Argento: Rizzetta presenta il DOCFAP al Comune

Napoli Basket, nuovo Mario Argento: Rizzetta presenta il DOCFAP al Comune
Oggi alle 15:20Basket Napoli
di Antonio Noto
Napoli Basket, presentato al Comune il DOCFAP: nuovo passo verso la ricostruzione dello storico Mario Argento.

Nuovo passo in avanti verso la ricostruzione dello storico Mario Argento di Fuorigrotta. Il presidente Matt Rizzetta, nella sua qualità di legale rappresentante della Napoli Basketball USA LLC, socio di maggioranza della S.S. Napolibasket srl, ha comunicato di aver formalmente presentato al Comune di Napoli il DOCFAP, il documento ufficiale di fattibilità previsto dalle normative vigenti.

Il comunicato: “Un ulteriore importante passo in avanti”

Il documento ha l'obiettivo di illustrare le diverse soluzioni necessarie per arrivare alla realizzazione del nuovo impianto ed è stato formalmente protocollato dal Comune di Napoli. Nel comunicato viene sottolineata l'importanza del passaggio: “Il documento, protocollato formalmente dal Comune di Napoli, è un ulteriore importante passo in avanti nella realizzazione del progetto di ricostruzione dello storico impianto di Fuorigrotta”.