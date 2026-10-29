Napoli Basket, 5 su 5 in EuroCup. Repesa: "Non c'è tempo per celebrare, testa a Venezia"

Jasmin Repesa commenta il successo del Napoli Basket sul campo del Neptunas: soddisfazione per la prova di squadra, ma testa già alla sfida contro Venezia.

Dopo la vittoria per 94-85 sul campo del Neptunas, il coach del Napoli Basket Jasmin Repesa ha sottolineato soprattutto le difficoltà legate al calendario e alle lunghe trasferte affrontate dagli azzurri: "Stiamo viaggiando molto. È la seconda volta che affrontiamo una trasferta molto lunga in 10 giorni, dopo quella in Polonia. Non è facile muoversi così tanto e giocare due partite, lo dico spesso. Stare focalizzati sulla partita fa la differenza in questo tipo di match. Tutti i giocatori hanno contribuito questa sera alla vittoria, assolutamente meritata". Il tecnico ha comunque individuato alcuni aspetti da migliorare: "Potevamo finire meglio il primo tempo, abbiamo forse concesso loro un po' troppo. Loro sono una squadra con grande abilità offensive".

Repesa: "Non c'è tempo per celebrare, ci aspetta Venezia"

Repesa ha poi promosso la gestione dell'ultimo quarto, nel quale il Napoli è riuscito a rispondere all'aumento dell'intensità dei lituani: "Nell'ultimo quarto siamo stati bravi a non perdere mai palla. I nostri avversari hanno aumentato l'aggressività ma noi abbiamo reagito bene, trovando sempre buone soluzioni". Nessuna possibilità, però, di soffermarsi troppo sul successo europeo, perché il prossimo impegno è già alle porte: "Congratulazioni alla squadra ma non c'è tempo per celebrare questa vittoria perché dobbiamo essere pronti a lavorare in vista della durissima partita che ci attende domenica contro una squadra forte come Venezia".