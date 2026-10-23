Napoli Basket, Rizzetta lavora all'ingresso di una stella NBA tra gli investitori

Josh Hart sempre più vicino al progetto del Napoli Basket. Rizzetta lavora al possibile ingresso del giocatore NBA tra gli investitori della società.

Un legame nato anche attraverso messaggi e foto condivise sui social e che potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di molto più concreto. Josh Hart, fresco campione NBA con i New York Knicks e già legato a Napoli anche per aver trascorso in città la luna di miele, potrebbe entrare nel progetto del Napoli Basket. La dirigenza guidata da Matt Rizzetta sta infatti coltivando una possibile partnership con il cestista americano, già investitore in diverse realtà negli Stati Uniti.

Josh Hart interessato alla nuova arena e al progetto NBA Europe

L'obiettivo della società sarebbe quello di annunciare nelle prossime settimane l'ingresso di Hart tra gli investitori. Il giocatore sarebbe particolarmente interessato al progetto della futura arena napoletana e alle prospettive legate alla NBA Europe. Dopo quanto accaduto con Shaquille O'Neal, la società intende procedere con maggiore cautela prima di eventuali annunci ufficiali. Nel frattempo, però, il rapporto continua a consolidarsi anche attraverso gesti simbolici: una maglia azzurra numero 3 sarà recapitata a Hart direttamente a New York. A riportarlo è Il Mattino.