Napoli Basket, assalto al fllotto in EuroCup! White: “Orgoglioso, vogliamo continuare a vincere”

Napoli Basketball sfida il Neptunas in Lituania per la quinta vittoria consecutiva in EuroCup. Le parole di Jack White.

Trasferta europea per il Napoli Basket, impegnato domani, mercoledì 28 ottobre, contro i lituani del Neptunas Klaipeda nella quinta giornata del Gruppo C di EuroCup. La sfida si disputerà alla Svyturio Arena di Klaipeda, con palla a due fissata alle ore 18:00. La formazione allenata da Jasmin Repesa, reduce dalla splendida vittoria ottenuta a Tortona in campionato, punta a proseguire il proprio percorso perfetto nella competizione europea. Gli azzurri guidano infatti il girone con quattro successi nelle prime quattro partite e cercano la quinta vittoria consecutiva. Situazione differente per il Neptunas, che ha conquistato una sola vittoria in EuroCup a fronte di tre sconfitte. Nel campionato lituano, invece, la formazione baltica occupa il quarto posto con un bilancio di quattro successi e tre ko. Nell'ultimo turno ha superato il Siauliai per 110-88, trascinata dai 21 punti di Drell e dai 20 di Franke.

Neptunas-Napoli Basketball, Jack White: “Serviranno 40 minuti del nostro basket”

La sfida rappresenterà anche l'occasione per ritrovare Kristupas Zemaitis, oggi al Neptunas dopo la sfortunata esperienza della scorsa stagione con il Napoli Basketball. Il giocatore lituano aveva disputato una sola partita in maglia azzurra, prima che un infortunio lo costringesse a saltare il resto del campionato. Alla vigilia dell'incontro è intervenuto Jack White, che ha sottolineato l'importanza di mantenere alta la concentrazione per difendere l'imbattibilità europea: “Sono molto orgoglioso del gruppo e di come abbiamo iniziato la nostra EuroCup. Non puoi permetterti una giornata negativa in questa competizione, anche il match di mercoledì con il Neptunas non farà eccezione. Dobbiamo continuare ad approcciare ogni partita con la stessa energia, concentrazione e voglia di vincere, con l'obiettivo di mettere insieme 40 minuti del nostro basket. Mi aspetto un altro match di alto livello con l'opportunità di competere per un'altra vittoria con la maglia azzurra”.