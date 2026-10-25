Napoli Basket da urlo! Rimonta super a Tortona: finisce 92-90

Il Napoli Basket espugna il campo della Bertram Derthona Tortona con una rimonta da 16 punti e si impone 92-90 al termine di un finale al cardiopalma.

Il Napoli Basket firma una vittoria pesantissima sul parquet della Bertram Derthona Tortona, imponendosi 92-90 al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo possesso. La squadra di Repesa, dopo essere scivolata a -16, reagisce con carattere e riesce a ribaltare l’inerzia della partita, portandosi avanti dal terzo quarto in poi. Un successo prezioso anche per riscattare le fatiche europee e il precedente stop in campionato. Nel finale, Tortona ha l’ultima occasione per trovare il pareggio, ma Bortolani sbaglia il tiro e gli azzurri possono festeggiare una rimonta di grande valore.

Napoli Basket, protagonisti e statistiche della vittoria contro Tortona

Ai padroni di casa non bastano i 23 punti di Bortolani, i 15 di Hubb e i 12 di Jallow. Napoli risponde con una prestazione corale: Ramsey e Caruso chiudono con 13 punti a testa, Markel Brown ne realizza 12, mentre Spissu sfiora la doppia doppia con 11 punti e 9 assist. In doppia cifra anche Dowtin, White e Petrucelli, tutti a quota 10. A fare la differenza è anche la precisione dalla lunga distanza: gli azzurri chiudono con 13 triple realizzate su 26 tentativi, pari al 50%, contro le 7 su 25 di Tortona. Un dato che contribuisce a spiegare il successo in rimonta della squadra di Repesa.