Napoli Basket, impresa in EuroCup: 5 vittorie su 5! Ramsey trascina gli azzurri

Napoli Basket, quinta vittoria su cinque in Europa: Neptunas battuto 94-85. Ramsey protagonista con 20 punti.

Il Napoli Basket di Jasmin Repesa continua a volare in Europa e conquista la quinta vittoria in altrettante partite, espugnando il campo del Neptunas Klaipeda con il punteggio di 94-85. Una prestazione di grande solidità per la formazione partenopea, capace di condurre praticamente per tutta la gara e di resistere ai ripetuti tentativi di rimonta dei padroni di casa. Dopo i primi punti dei lituani, Napoli risponde immediatamente con un parziale di 6-0 e raggiunge il +8 grazie a Tarczewski. Il Neptunas reagisce, ma gli azzurri chiudono il primo quarto avanti 24-20, trascinati dagli 8 punti iniziali di Markel Brown. Nel secondo periodo la squadra di Repesa prova nuovamente ad allungare, sfruttando le giocate di Jake White e Sanare per raggiungere la doppia cifra di vantaggio. I padroni di casa, però, rispondono con un parziale di 8-0 e riportano la sfida in equilibrio. Si arriva così all'intervallo lungo sul 47-45 per Napoli, con Brown già a quota 10 punti e una partita ancora apertissima.

Neptunas-Napoli 85-94, Ramsey decisivo con 20 punti: cinque azzurri in doppia cifra

Nella ripresa il Napoli mantiene il controllo del punteggio e trova l'allungo decisivo nell'ultimo quarto, confermando il proprio percorso perfetto nella competizione europea. Dopo un avvio equilibrato del terzo periodo, una tripla di Brown e i tiri liberi di Tarczewski riportano gli azzurri sul +10, ma il Neptunas riesce ancora una volta a ridurre lo svantaggio. La squadra di Repesa chiude comunque la terza frazione avanti 71-65, con Ramsey a quota 16 punti, Brown a 13 e Tarczewski a 12. Nell'ultimo quarto sale in cattedra Willy Caruso, protagonista di tre canestri consecutivi che permettono al Napoli di prendere il largo. È ancora Caruso a firmare il +11, mentre la difesa partenopea aumenta l'intensità e limita le possibilità di rimonta dei lituani. Drell prova a tenere in partita il Neptunas, ma gli ospiti gestiscono il vantaggio fino al definitivo 94-85. Il miglior realizzatore azzurro è Ramsey con 20 punti, seguito da Brown con 13, Tarczewski con 12 e Caruso e White con 10 ciascuno. Cinque giocatori in doppia cifra e cinque successi su cinque: il Napoli Basket conferma il suo eccellente momento e continua a sognare in Europa.