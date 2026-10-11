Napoli Basket, Repesa: “Gruppo straordinario, ma non abbiamo giocato una grande partita”

Repesa commenta il terzo successo del Napoli Basketball e guarda alla sfida con lo Slask Wroclaw.

Il Napoli Basketball conquista la terza vittoria consecutiva in campionato, superando in trasferta Cantù per 99-80 e confermandosi in vetta alla classifica a punteggio pieno. Gli azzurri di Jasmin Repesa proseguono il loro percorso impeccabile, trascinati dai 19 punti di Ramsey, miglior realizzatore della squadra. In doppia cifra anche Dowtin Jr., White, Brown e Seljaas. Al termine della sfida, il tecnico partenopeo ha commentato il successo, sottolineando le difficoltà legate agli impegni ravvicinati e la capacità del gruppo di trovare comunque le energie necessarie per imporsi.

Napoli Basketball, Repesa elogia il gruppo e guarda allo Slask Wroclaw

Queste le dichiarazioni di Jasmin Repesa dopo la vittoria contro Cantù riportate dal sito ufficiale del club azzurro: “La cosa più importante era vincere in una situazione non facile. Dopo due sconfitte Cantù ha preparato tutto per cercare di vincere la partita, noi stiamo giocando ogni 3 giorni e non è facile trovare le energie fisiche e mentali per imporre il nostro gioco. Non abbiamo giocato una grande partita ma abbiamo mantenuto un ritmo troppo alto per Cantù in questo momento della stagione. A fine terzo quarto, quando siamo riusciti a mettere insieme 2-3 buone azioni difensive abbiamo chiuso la partita. Da stasera guarderemo il nostro prossimo avversario, lo Slask Wroclaw. Abbiamo creato in poco tempo un gruppo straordinario, che riesce a giocare insieme”.