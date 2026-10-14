Napoli Basket, tris in EuroCup e primo posto! Repesa: “Vittoria meritata, trovata la chimica giusta”

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Napoli Basket, terza vittoria consecutiva in EuroCup: Slask Wroclaw battuto 86-82. Repesa soddisfatto, azzurri primi con il Tofas Bursa.

Terza vittoria consecutiva in EuroCup per il Napoli Basket, che espugna il campo dello Slask Wroclaw imponendosi per 86-82 nella terza giornata del girone C. La formazione allenata da Jasmin Repesa prosegue il proprio percorso europeo a punteggio pieno e si conferma al primo posto in classifica insieme al Tofas Bursa, prossimo avversario degli azzurri. Un successo importante, arrivato al termine di una partita combattuta, nella quale Napoli ha saputo reagire alle difficoltà e trovare le giocate decisive nell'ultimo quarto. Il miglior realizzatore della squadra partenopea è stato Markel Brown, autore di 15 punti, mentre hanno chiuso in doppia cifra anche Jeff Dowtin, Ishmael White e John Petrucelli. Una prestazione collettiva che conferma l'ottimo avvio di stagione della formazione azzurra, capace di conquistare tre successi nelle prime tre gare della competizione europea.

Napoli Basketball, Repesa dopo la vittoria con lo Slask Wroclaw

Al termine della sfida, Jasmin Repesa ha analizzato la prestazione della propria squadra, sottolineando l'importanza della preparazione tattica e della concentrazione contro un avversario particolarmente insidioso. Il tecnico del Napoli Basketball ha dichiarato: “In fase di preparazione abbiamo parlato del valore dei nostri avversari che nelle ultime partite hanno compiuto un’importante passo avanti, dimostrandosi un’ottima squadra, talentuosa e atletica. Ci siamo detti di dover controllare il ritmo della gara, limitare le palle perse per evitare di farli correre in contropiede. Ed è quello che successo nel primo tempo. Un altro aspetto importante era riuscire a mantenere la concentrazione alta per tanto tempo, anche per i nostri giocatori meno esperti. Nell’ultimo quarto abbiamo trovato la chimica giusta per giocare insieme in attacco ed in difesa, abbiamo assolutamente meritato di vincere questa partita ottenendo un successo importante”. Parole che evidenziano la soddisfazione dell'allenatore per la capacità dei suoi giocatori di gestire i momenti delicati dell'incontro. Il Napoli si prepara ora alla sfida contro il Tofas Bursa, uno scontro diretto al vertice del girone C che metterà alla prova le ambizioni europee della squadra di Repesa.