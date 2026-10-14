Napoli Basket, altro colpo in EuroCup! Battuto anche il Wroclaw: continua l'imbattibilità azzurra

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Napoli Basket imbattuto: vittoria 86-82 sul campo dello Slask Wroclaw in EuroCup. Protesta formale di Repesa nel finale.

Il Napoli Basket continua a vincere e mantiene la propria imbattibilità nelle gare ufficiali della stagione. La formazione allenata da Jasmin Repesa conquista un successo prezioso in EuroCup, imponendosi per 86-82 sul campo dello Slask Wroclaw al termine di una partita combattuta e ricca di emozioni. Gli azzurri partono con il piede giusto, chiudendo il primo quarto avanti 22-18 e conservando il vantaggio anche all'intervallo lungo, sul punteggio di 40-37. Nella ripresa arriva però la reazione della formazione polacca, capace di ribaltare il risultato e presentarsi all'ultimo periodo avanti 63-61. Napoli non si disunisce e trova le energie per reagire, trascinato soprattutto da Jeff Dowtin, Markel Brown e Ishmael White, fino a costruire un vantaggio di otto punti sull'82-74. Lo Slask tenta l'ultimo assalto e, grazie a una tripla di Moore, si riporta sull'82-84 a 25 secondi dalla sirena. Gli uomini di Repesa riescono però a gestire gli ultimi possessi e a portare a casa una vittoria importante, confermando l'ottimo momento della squadra.

EuroCup, Slask Wroclaw-Napoli 82-86: caos al tavolo degli ufficiali e protesta formale di Repesa

La sfida è stata caratterizzata anche da un episodio controverso nell'ultimo quarto, che ha provocato una lunga interruzione e la protesta ufficiale dell'allenatore azzurro. A 7'53" dalla conclusione, con il tabellone che inizialmente indicava il punteggio di 69-67 per lo Slask Wroclaw, un problema al tavolo degli ufficiali ha costretto gli arbitri a fermare il gioco. Dopo una verifica attraverso l'instant replay, è stato deciso di sottrarre due punti alla formazione polacca, riportando il risultato sul 67-67. Una situazione insolita che ha generato tensione e spinto Jasmin Repesa a presentare una protesta formale, registrata attraverso il computer del tavolo degli ufficiali. L'episodio non ha comunque impedito al Napoli di conquistare il successo, dimostrando carattere e lucidità nei momenti decisivi. Gli azzurri proseguono così il loro percorso europeo senza sconfitte nelle gare ufficiali stagionali, confermando le ambizioni della squadra anche in campo internazionale.