Allegri lancia Lucca nella mischia: fuori Hojlund al 72'

Allegri lancia Lucca nella mischia: fuori Hojlund al 72'TuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:35Brevi
di Davide Baratto

Terza sostituzione di Massimiliano Allegri, sul parziale di 1-2 a favore al 72'. Il tecnico del Napoli lancia nella mischia Lorenzo Lucca al posto di Rasmus Hojlund: al centravanti il compito di far risalire la squadra contro gli assalti dell'Inter.