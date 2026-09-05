Uno-due letale del Napoli, l'Inter accorcia subito: 6 minuti di fuoco a San Siro

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Sei minuti di fuoco a San Siro. Al 50' il Napoli sfrutta un errore in costruzione dal basso e firma il vantaggio grazie a Politano, che al secondo tentativo con la porta sguarnita la deposita in rete. Passano tre giri d'orologio e Hojund raddoppia con un bellissimo gol da fuori area. L'Inter però è brava a reagire e al 56' accorcia le distanze grazie a Lautaro Martinez.