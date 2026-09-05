Ecco le prime mosse di Allegri: dentro De Bruyne e Neres

Ecco le prime mosse di Allegri: dentro De Bruyne e NeresTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:30Brevi
di Davide Baratto

Ecco le prime mosse di Max Allegri: dopo il gol dell'Inter, il tecnico del Napoli opta per una doppia sostittuzione. Entrano Kevin De Bruyne e David Neres, escono Antonio Vergara e Matteo Politano.