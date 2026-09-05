Chivu non contento del 1T dell'Inter: subito doppio cambio all'intervallo

Chivu non contento del 1T dell'Inter: subito doppio cambio all'intervalloTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:06Brevi
di Davide Baratto

Cristian Chivu non è soddisfatto del primo tempo della sua Inter contro il Napoli e opta subito per una doppia sostituzione all'intervallo: escono Curtis Jones e Marcus Thuram, escono Petar Sucic e Pio Esposito.