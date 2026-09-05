Anguissa si divora un gol già fatto, poi il flipper in area: l'Inter fa 3-2 al 90'
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Gol sbagliato gol subito, la legge del calcio. Su un tiro cross di Lucca, a due passi dalla porta vuota Anguissa deve solo deviarla in rete ma manca clamorosamente l'impatto con la palla. Sul ribaltamento dell'azione c'è un flipper nell'area del Napoli che favorisce la battuta a rete di Lautaro Martinez. L'Inter l'ha ribaltata: 3-2 al 90'.
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