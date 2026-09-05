Allegri passa alla difesa a 5: dentro Badiashile e Gilmour, fuori Alisson e Lobotka

Allegri passa alla difesa a 5: dentro Badiashile e Gilmour, fuori Alisson e LobotkaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:41Brevi
di Davide Baratto

A 10 minuti più recupero dalla fine della partita, con il Napoli in vantaggio 2-1 sull'Inter a San Siro, Max Allegri passa alla difesa a cinque per difendere il risultato. Entra infatti Badiashile al posto di Alisson Santos, fuori anche Lobotka per Gilmour. Presumibilmente il sistema di gioco sarà un 5-4-1.