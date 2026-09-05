Il Napoli passa al 5-4-1 e l'Inter punisce: Thuram sovrasta Badiashile e fa 2-2

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Massimiliano Allegri decide di chiudersi ancora di più in area di rigore inserendo Badiashile al posto di Alisson Santos e passando al 5-4-1, ma la mossa non paga, anzi. L'Inter punisce subito: cross dalla sinistra con Marcus Thuram che sovrasta nel gioco aereo proprio il difensore subentrato e fa gol. È 2-2.