Ds Bari svela: "Prisco in ritardo perché ha avuto un bel guaio, ma ora sta bene"
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Il dirigente del club pugliese svela i motivi per cui il centrocampista non è ancora sceso in campo. "Per Mantovani almeno 2-3 settimane di stop"
Giornata di presentazioni in casa Bari dove hanno parlato in conferenza stampa gli ultimi arrivi Nicolas e Anzolin, prelevati fra gli svincolati, e quel Prisco arrivato in agosto, ma rimasto fuori fino a oggi per un problema di salute come svelato dal direttore sportivo Pierpaolo Marino: “Prisco viene presentato solo ora perché ha avuto un bel guaio, la mononucleosi.
È andato a farsi le visite mediche e ha avuto un forte attacco febbrile. Per questo lo vedete arrivare in ritardo.- spiega il dirigente come riporta Tuttobari.com - Era giusto non pubblicizzarlo perché era ancora infettivo. Chiariamo quindi questo piccolo arcano, ora sta bene, col Napoli ha fatto tutto il ritiro pre-campionato ed è utilizzabile.”.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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