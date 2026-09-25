Ds Bari svela: "Prisco in ritardo perché ha avuto un bel guaio, ma ora sta bene"

Il dirigente del club pugliese svela i motivi per cui il centrocampista non è ancora sceso in campo. "Per Mantovani almeno 2-3 settimane di stop"

Giornata di presentazioni in casa Bari dove hanno parlato in conferenza stampa gli ultimi arrivi Nicolas e Anzolin, prelevati fra gli svincolati, e quel Prisco arrivato in agosto, ma rimasto fuori fino a oggi per un problema di salute come svelato dal direttore sportivo Pierpaolo Marino: “Prisco viene presentato solo ora perché ha avuto un bel guaio, la mononucleosi.

È andato a farsi le visite mediche e ha avuto un forte attacco febbrile. Per questo lo vedete arrivare in ritardo.- spiega il dirigente come riporta Tuttobari.com - Era giusto non pubblicizzarlo perché era ancora infettivo. Chiariamo quindi questo piccolo arcano, ora sta bene, col Napoli ha fatto tutto il ritiro pre-campionato ed è utilizzabile.”.