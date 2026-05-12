Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: playoff Serie B con due campane in campo

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Sono diversi anche gli appuntamenti internazionali, tra Premier League, Liga e campionato saudita.

In questo martedì 12 maggio non mancano gli eventi calcistici. Si giocano i playoff di Serie B con due campane in campo: apre alle 18.45 la sfida tra Modena e Juve Stabia, alle 21 l'altro match tra Catanzaro e Avellino. Sono diversi anche gli appuntamenti internazionali, tra Premier League, Liga e campionato saudita. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 12 MAGGIO

18.45 Modena-Juve Stabia (Playoff Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

19.00 Celta-Levante (Liga) - DAZN

20.00 Betis-Elche (Liga) - DAZN

20.00 Al Nassr-Al Hilal (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

21.00 Catanzaro-Avellino (Playoff Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

21.00 Manchester City-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 258) e NOW

21.30 Osasuna-Atletico Madrid (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)