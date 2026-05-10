Neo-campione di Turchia, Osimhen punge il Fenerbahce: "Non sanno festeggiare"

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L'ex Napoli Victor Osimhen, con 22 gol all'attivo tra tutte le competizioni, ha rilasciato delle dichiarazioni in una diretta sui social media

Con 4 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice Fenerbahce, il Galatasaray ha azzannato la partita e superato in agilità l'Antalyaspor al RAMS Park, eleggendosi automaticamente campioni di Turchia. Dopo essere andato sotto due volte, i giallorossi hanno vinto per 4-2 con le reti di Lemina, Osimhen (doppietta) e Ayhan, prendendosi il titolo con una giornata di anticipo rispetto alla fine della stagione.

Il messaggio di Osimhen

Proprio l'ex Napoli Victor Osimhen, con 22 gol all'attivo tra tutte le competizioni, ha rilasciato delle dichiarazioni in una diretta sui social media dopo i festeggiamenti sul campo per il campionato (Super Lig) vinto: "Un saluto a tutti. Un saluto a tutti i tifosi del Galatasaray nel mondo. Un saluto alla mia gente. Quando vince qualcun altro è noioso, perché non sanno festeggiare come noi", la frecciata velenosa scagliata contro il Fenerbahce. "Voi ci provate e basta. Continuate a provarci. Continuate a lavorare, sapete? Continuate ad allenarvi. È l'unica cosa che potete fare", ha infierito ulteriormente la stella nigeriana. "La prossima stagione torneremo di nuovo. Stiamo arrivando. Istanbul è nostra. Noi, noi, noi. Ci pensiamo noi. Ve lo prometto. Voi ci provate e basta", il prosieguo del messaggio scandito tramite social. "Continuate a provarci. Ho detto alle persone in ospedale di curarsi in fretta, perché quando vince qualcun altro è noioso. Non sanno festeggiare come noi. Ecco perché dobbiamo continuare a vincere. Torneremo con la stessa fame anche la prossima stagione", la promessa di Osimhen.

"Molti di voi non possono fare nulla! Qualsiasi cosa facciate, non potete fermare me, non potete fermarci! Non ci fermerete". E poi ha aggiunto euforico sull'estasi dei sostenitori giallorossi: "Sembra che i tifosi del Galatasaray abbiano riempito le strade di Istanbul. Stanno festeggiando, lo sapete. Ve l'avevo detto. Ve l'avevo detto. Siamo i migliori. Lo abbiamo detto più volte. E torneremo con la stessa fame anche la prossima stagione. Da anni facciamo conoscere il campionato turco al mondo. Rendiamo visibili sia il Paese che la lega. La prossima stagione saremo ancora meglio e rappresenteremo il Galatasaray in modo ancora superiore".