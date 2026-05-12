Prima pagina Corriere dello Sport: "Tutti addosso, traffico Champions"

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"Tutti addosso": titola così questa mattina il Corriere dello Sport in prima pagina. Traffico Champions: il Bologna vince 3-2 al Maradona, le ultime 2 giornate diventano bollenti. II Napoli si fa male: 5 squadre per 3 posti. Italiano mette in trappola Conte: segnano Bernardeschi e Orsolini, Di Lorenzo e Alisson rimontano e nel finale arriva la magia di Rowe. Azzurri secondi a +2 sulla Juve, +3 su Milan e Roma e +5 sul Como. Antonio vuole fare festa a Pisa. Un altro titolo riguarda il calendario del prossimo turno di Serie A: "Che domenica: 5 partite alle 12.30". Con il derby di Roma anche Pisa-Napoli, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma.