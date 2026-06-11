Calcio in Tv, le gare di oggi: alle 21 iniziano i Mondiali con Messico-Sudafrica
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Scattano in Mondiali 2026: match d'esordio in Messico tra i padroni di casa e il Sud Africa.
In questo giovedì 10 giugno iniziano i Mondiali 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti. Si gioca infatti il match d'esordio, alle 21.00 italiana scendono in campo i padroni di casa del Messico e il Sudafrica per il primo match del Gruppo A. Nella notte l'altra sfida dello stesso raggruppamento che vede affrontarsi Corea del Sud e Repubblica Ceca. Di seguito la programmazione in tv.
21.00 Messico-Sudafrica (Mondiali) - DAZN e RAI 1
04.00 Corea del Sud-Repubblica Ceca (Mondiali) - DAZN
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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