Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere Napoli-Carrarese
In questa domenica 26 luglio ci sono diversi match amichevoli, che coinvolgono anche alcune squadre di Serie A. Tra queste il Napoli che scende in campo alle ore 18:00 contro la Carrarese. Di seguito la programmazione in tv.
DOMENICA 26 LUGLIO
16.30 Karlsruhe-Inter (Amichevole) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, NOW e INTER TV
17.30 Cannes-Roma (Amichevole) - DAZN
18.00 Napoli-Carrarese (Amichevole) - DAZN, SKY SPORT (canale 251), NOW e ONEFOOTBALL
18.00 Lazio-Flaminia Civita Castellana (Amichevole) - DAZN
21.00 Siviglia-Ceuta (Amichevole) - ONEFOOTBALL
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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