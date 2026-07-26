Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere Napoli-Carrarese

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere Napoli-Carrarese
Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto

In questa domenica 26 luglio ci sono diversi match amichevoli, che coinvolgono anche alcune squadre di Serie A. Tra queste il Napoli che scende in campo alle ore 18:00 contro la Carrarese. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 26 LUGLIO

16.30 Karlsruhe-Inter (Amichevole) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, NOW e INTER TV 

17.30 Cannes-Roma (Amichevole) - DAZN

18.00 Napoli-Carrarese (Amichevole) - DAZN, SKY SPORT (canale 251), NOW e ONEFOOTBALL

18.00 Lazio-Flaminia Civita Castellana (Amichevole) - DAZN

21.00 Siviglia-Ceuta (Amichevole) - ONEFOOTBALL