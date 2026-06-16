Mondiali 2026, Tuttosport: "Che impatto Lukaku, ma il Belgio dei big delude"
La prima pagina di Tuttosport oggi dedica grande spazio al Mondiale per Club, tema dominante dell’edizione in edicola. Al centro campeggia il mercato della Juventus, con un focus su Domenico Berardi. Il titolo evidenzia come l’esterno offensivo possa tornare d’attualità per i bianconeri dopo il trasferimento di Giovanni Carnevali a Torino, scenario che potrebbe favorire nuovi contatti tra le parti. La società juventina continua infatti a monitorare diverse opportunità per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.
Lukaku convince, Cairo blinda Simeone
Tra i richiami di spalla trova spazio Romelu Lukaku, protagonista di un avvio convincente al Mondiale per Club. Il quotidiano sottolinea l’impatto dell’attaccante belga, autore di una prestazione positiva che conferma il suo peso nelle grandi competizioni internazionali. Diverso, invece, il giudizio complessivo sulla nazionale del Belgio, con i giocatori più rappresentativi che non sono riusciti a lasciare il segno come ci si attendeva. Nella parte alta della prima pagina, infine, si parla del Torino e del futuro di Giovanni Simeone. Secondo Tuttosport, il presidente Urbano Cairo avrebbe deciso di blindare l’attaccante, allontanando le voci di mercato che lo riguardano. Un segnale chiaro della volontà granata di puntare ancora sul giocatore, destinato dunque a rimanere un elemento importante del progetto tecnico anche nella prossima stagione.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro