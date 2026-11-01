Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la Serie A, c'è Juve-Napoli
Domenica 1° novembre 2026 ricca di appuntamenti con il calcio in diretta TV e streaming. Riflettori puntati soprattutto su Juventus-Napoli, in programma alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino, con gli azzurri di Massimiliano Allegri impegnati nello scontro diretto contro la squadra di Luciano Spalletti. La decima giornata di Serie A propone anche Como-Venezia, Lazio-Cagliari, Frosinone-Torino e Lecce-Genoa. Spazio inoltre alla Serie B, alla Serie C e ai principali campionati europei, con Liverpool-Arsenal tra gli incontri più attesi. Di seguito la programmazione integrale.
Calcio in TV oggi, domenica 1 novembre: tutte le partite
11:00 – Torino-Juventus (Primavera) – Sportitalia
12:30 – Como-Venezia (Serie A) – DAZN, DAZN 1
12:30 – Folgore Caratese-Union Brescia (Serie C) – Sky Sport, NOW
12:30 – Cosenza-Inter U23 (Serie C) – Sky Sport Uno, Sky Sport, NOW
12:30 – Inter-Lazio (Serie A femminile) – DAZN
13:00 – Genoa-Verona (Primavera) – Sportitalia
13:30 – St. Pauli-Norimberga (Zweite Bundesliga) – Sky Sport Max, NOW
14:00 – Getafe-Siviglia (Liga) – DAZN
14:00 – Falkirk-Celtic (Campionato scozzese) – Como TV
14:30 – Salernitana-Savoia (Serie C) – Sky Sport Uno, Sky Sport, NOW
14:30 – Cittadella-Treviso (Serie C) – Sky Sport, NOW
14:30 – Ravenna-Pineto (Serie C) – Sky Sport, NOW
14:30 – Gubbio-Vis Pesaro (Serie C) – Sky Sport, NOW
14:30 – Dolomiti Bellunesi-Lecco (Serie C) – Sky Sport, NOW
14:30 – Piacenza-Nibbiano&Valtidone (Serie D) – Vivo Azzurro TV
14:30 – Salisburgo-Austria Lustenau (Bundesliga austriaca) – Como TV
15:00 – Lazio-Cagliari (Serie A) – DAZN, DAZN 1
15:00 – Frosinone-Torino (Serie A) – DAZN, DAZN 2
15:00 – Arezzo-Ascoli (Serie B) – DAZN, LaB Channel
15:00 – Avellino-Pisa (Serie B) – DAZN, LaB Channel
15:00 – Empoli-Juve Stabia (Serie B) – DAZN, LaB Channel
15:00 – Spezia-Atalanta U23 (Serie C) – Rai 2, Sky Sport, NOW
15:00 – Strasburgo-Auxerre (Ligue 1) – Ligue 1+
15:00 – Albinoleffe-Parma (Primavera) – Primavera TV
15:00 – Roma-Napoli (Serie A femminile) – DAZN
15:30 – Union Berlino-Colonia (Bundesliga) – Sky Sport Arena, NOW
16:00 – Hearts-Hibernian (Coppa di Lega scozzese) – Como TV
16:15 – Racing Santander-Real Madrid (Liga) – DAZN
17:00 – Austria Vienna-Rapid Vienna (Bundesliga austriaca) – Como TV
17:15 – Verona-Carrarese (Serie B) – DAZN, LaB Channel
17:15 – Paris FC-Monaco (Ligue 1) – Ligue 1+
17:30 – Liverpool-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Uno, NOW
17:30 – Eintracht Francoforte-Amburgo (Bundesliga) – Sky Sport Mix, NOW
17:30 – Livorno-Ostiamare (Serie C) – Sky Sport, NOW
17:30 – Potenza-Crotone (Serie C) – Sky Sport, NOW
17:30 – Campobasso-Forlì (Serie C) – Sky Sport, NOW
17:30 – Latina-Pianese (Serie C) – Sky Sport, NOW
17:30 – Carpi-Renate (Serie C) – Sky Sport, NOW
17:30 – Lumezzane-Arzignano (Serie C) – Sky Sport, NOW
18:00 – Lecce-Genoa (Serie A) – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, NOW
18:00 – Como-Milan (Serie A femminile) – DAZN
18:30 – Elche-Valencia (Liga) – DAZN
19:00 – Boca Juniors-River Plate (Campionato argentino) – Sportitalia, Como TV
19:30 – Palermo-Vicenza (Serie B) – DAZN, LaB Channel
20:00 – Palmeiras-Vasco da Gama (Coppa del Brasile) – OneFootball
20:45 – Juventus-Napoli (Serie A) – DAZN, DAZN 1
20:45 – Marsiglia-Tolosa (Ligue 1) – Ligue 1+
21:00 – Athletic Bilbao-Real Sociedad (Liga) – DAZN
22:30 – Gremio-Atletico Mineiro (Coppa del Brasile) – OneFootball
22:30 – Atlanta United-Toronto (MLS) – Apple TV
22:30 – Nashville-New York Red Bulls (MLS) – Apple TV
22:30 – Vancouver Whitecaps-Seattle Sounders (MLS) – Apple TV
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Juventus
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro