Prima pagina “Processo a Spalletti? No, alla squadra”: la prima di Tuttosport

Tuttosport: “Processo a Lucio? No, alla squadra”, la Juve non scarica Spalletti. In prima anche il rinnovo di Adams al Torino

“Processo a Lucio? No, alla squadra”. È il titolo con cui Tuttosport apre sulla Juventus, in una prima pagina che prova a spostare il bersaglio delle critiche dopo la sconfitta di Genova contro il Genoa. Il quotidiano ribalta la lettura emersa nelle ultime ore, che vedeva Spalletti in bilico e il club furioso: a finire sotto esame non sarebbe soltanto l’allenatore, ma l’intero gruppo, accusato di non aver mostrato anima e carattere. Un tema che pesa a pochi giorni dallo scontro diretto con il Napoli allo Stadium.

Secondo la Juve, Spalletti non è il primo colpevole

Il secondo titolo precisa il punto di vista della società: “Secondo la Juve, non è Spalletti il primo colpevole”. Un messaggio che, almeno per ora, racconta una proprietà non intenzionata a scaricare il tecnico, pur nella delusione per il momento. Come racconta Tuttosport, il club sarebbe convinto che le responsabilità maggiori vadano ricercate nel rendimento dei giocatori, chiamati a una reazione immediata contro la squadra di Allegri, reduce dal poker di Monza e dal 3-3 con la Roma, e con Landucci in panchina al posto dello squalificato tecnico livornese.

Rinnovo Adams, il Toro avanza

Spazio anche al Torino, con il titolo “Rinnovo Adams, il Toro avanza”. Il quotidiano torinese dà conto dei passi in avanti nella trattativa per il prolungamento dell’attaccante, in una notizia che racconta il lavoro della società granata per blindare uno dei suoi uomini più importanti. Una nota positiva in una prima pagina dominata dalla crisi bianconera, con la città divisa tra le preoccupazioni della Juventus e la crescita ordinata del Torino.